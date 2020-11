La voglia di Flamengo di Pedro, ma la Fiorentina non cambia le condizioni e dice no ad un allungamento del prestito. Ipotesi aiuto da squadre europee

Pedro ha voglia di rimanere col Flamengo, così come manifestato in un recente post pubblicato sui social dal giocatore. Per questo motivo metterà ulteriormente pressione ai dirigenti brasiliani che dovranno lavorare con abilità per depositare sul conto corrente della Fiorentina i 14 milioni più 2 di bonus per il riscatto.

Sulla situazione del giocatore, si legge su La Nazione che i dirigenti viola hanno intenzione di non concedere dilazioni nel pagamento e neppure allungare di un anno il prestito. E allora, o il club rossonero fa un miracolo e trova i soldi, oppure riesce a trovare l’aiuto esterno da società europee (su tutte il Porto e a ruota lo Sporting Lisbona), oppure il giocatore dovrà mettersi l’animo in pace e tornare a Firenze.