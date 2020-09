La voglia di tornare di Borja Valero e le condizioni per rendere possibile l’operazione nostalgia

Qualcuno l’ha già soprannominata come ‘operazione nostalgia’. Altri l’hanno bollata invece come ‘operazione Montedomini’ (famosa casa di riposo per anziani presente a Firenze). Non c’è dubbio però che l’uscita della notizia di un possibile ritorno alla Fiorentina di Borja Valero abbia comunque fatto rumore.

In attesa di capire che tipo di piega possa prendere l’intera faccenda, cerchiamo di mettere alcuni puntini sulle i. Primo punto: non c’è dubbio che lo spagnolo ritornerebbe più che volentieri nel capoluogo toscano dove ha vissuto, quasi da re, per cinque anni e dove si è inserito benissimo. Tra l’altro non appena si è aperto uno spiraglio in questo senso, Borja ha messo in stand by qualsiasi altra soluzione, a cominciare dal Verona.

Però l’operazione non è tecnicamente possibile fino a quando il club viola non si sarà liberato di alcuni elementi di troppo presenti in rosa nel reparto di centrocampo. Benassi, Dabo, lo stesso Agudelo e altri ancora non permettono la possibilità di nuovi inserimenti almeno di elementi che sarebbero ‘di contorno’. Per capirsi meglio, questo discorso non riguarda chi, come ad esempio Torreira, verrebbe per fare il titolare fisso.

Una situazione che ha bisogno dunque, eventualmente, di un po’ di tempo per prendere una piega definitiva.