La vogliamo dare un’altra chance a Cutrone? La faticosa corsa viola senza attaccanti

Doveva dare qualche risposta e per farlo ha avuto a disposizione meno di un tempo ma nel disastro totale di mercoledì sera, Patrick Cutrone è stato forse l’unico (insieme a Duncan) a dare qualche segnale di vita. Il classe ’98 ad oggi è l’unico vero attaccante a disposizione, stante la squalifica di Vlahovic e il recupero ancora non completato da Kouame ma non è sicuro di tornare da titolare domani a Parma. La Fiorentina ha estremo bisogno di fare gol e la rincorsa al modulo variabile e senza punti di riferimento ha sempre convinto poco e regalato poche gioie sotto porta. Dopo il bel colpo di testa con il Sassuolo, un segnale Iachini lo ha avuto: sta a lui ora mettere Cutrone nella miglior condizione possibile per segnare.

0 0 vote Article Rating