La volta giusta per vederli insieme

Il reparto viola maggiormente in evoluzione sabato contro il Milan cambia ancora, e per la prima volta in mezzo al campo si vedranno insieme Pulgar, Duncan e Castrovilli. Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, la squalifica di Badelj toglie il ballottaggio in regia rilanciando Pulgar, opaco fino ad ora nel 2020, e proponendo una versione di centrocampo mai vista. Prima i problemi fisici di Castrovilli, poi l’arrivo (da infortunato) di Duncan. Infine la scelta di inserire Badelj a Genova. Il tempo per vedere i tre insieme è arrivato, quello per ulteriori modifiche o esperimenti ancora no.