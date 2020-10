La Xtream Arena e un nuovissimo sistema Wi-Fi grazie a…Mediacom! Ecco i dettagli del lavoro portato avanti dall’azienda di Commisso

I funzionari di Mediacom comprendono l’importanza di rimanere in contatto. Ecco perché la nuovissima arena Xtream ospita Wi-Fi nuovissimo e all’avanguardia.

Con l’arena in grado di contenere oltre 5.000 persone, la connettività può essere difficile a causa delle dimensioni della folla che tutti cercano di connettersi. La più recente tecnologia wireless, Wi-Fi 6, è stata progettata specificamente per gestire fitte popolazioni nelle immediate vicinanze. Ciò significa che gli utenti avranno un tempo più facile usando i loro dispositivi.

“Le persone della mia età potrebbero registrare un video o registrare un evento di un nipote o di un figlio e tu vuoi pubblicarlo immediatamente sui tuoi social media. In questo modo altri familiari e amici possono condividere l’esperienza, giusto? Non vuoi vai a casa e parlane con altre persone più tardi. Tutto oggi è sempre connesso e lo condivido immediatamente, non in modo ritardato “, ha affermato Phyllis Peters, Direttore delle comunicazioni di Mediacom.