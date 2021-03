La zavorra del mercato incide sulla crisi della Fiorentina

Ci sono tanti motivi per spiegare il perché la Fiorentina sta vivendo una stagione molto travagliata ed è in lotta per evitare la retrocessione. Il Corriere Fiorentino stamani si concentra sul mercato, o per meglio dire sul non-mercato fatto a gennaio dalla società.

Una zavorra che è piombata sulla squadra, senza rinforzi e con tanti addii. La rosa è stata sfoltita e così Prandelli ha a disposizione pochissime alternative. Un esempio? Vlahovic non ha sostituti, mentre Kokorin che è arrivato dalla Russia, è un autentico mistero. Tra l’altro l’ex Spartak Mosca non era neanche disponibile contro il Parma perché alle prese con un infortunio.