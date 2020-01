La Top 5 dei gol della Fiorentina nel 2019: un trionfo di tecnica e genialità, con due protagonisti indiscussi

Il 2019 è appena finito, e diciamoci la verità: non è stato un grande anno per la Fiorentina. Nella speranza che il 2020 sia migliore, prendiamo però quel poco di buono che ci è rimasto come ad esempio i gol segnati dalla squadra viola. Tra di essi, ci sono sicuramente delle vere e proprie perle che meritano di essere ricordate. Ecco quindi che la redazione di Fiorentinanews.com ha scelto la sua personale Top 5, che riportiamo di seguito dal quinto al primo posto.

5 – MURIEL VS INTER: nel pirotecnico 3-3 del Franchi, Muriel regala una perla delle sue. Punizione dai trenta metri, scagliata con una traiettoria perfetta sotto l’incrocio dei pali. Imprendibile anche per un gigante come Handanovic.

4 – VLAHOVIC VS INTER: ultimo minuto. Pallone al giovane attaccante serbo che parte da solo da centrocampo, regge l’urto con Skriniar e appena entrato in area scaglia un bolide mancino che non lascia al portiere neanche il tempo di reagire.

3 – RIBERY VS MILAN: lo show a San Siro del fuoriclasse francese. Dopo aver propiziato un rigore con una giocata spaziale, si mette in proprio e chiude il match con il timbro personale. Finta a mandare in bambola due difensori rossoneri, e destro a chiudere spiazzando Donnarumma.

2 – RIBERY VS ATALANTA: cross di Chiesa, il pallone spiove dall’alto appena dentro l’area. La maggior parte dei giocatori avrebbe tentato un controllo, Ribery no. Lui si coordina perfettamente, e al momento giusto calcia al volo di sinistro mettendo il pallone in buca d’angolo.

1 – MURIEL VS SAMPDORIA: si aggiudica il primo posto questa giocata straordinario del colombiano, al debutto con la maglia della Fiorentina. Controllo a centrocampo di tacco, due difensori saltati, scatto strepitoso e rasoterra a infilare Audero. Una meraviglia con cui Muriel fece impazzire i tifosi viola, e che a ripensarci lascia un po’ d’amarezza per il mancato riscatto del prestito.