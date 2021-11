Lacazette, via dall’Arsenal già a gennaio. Scambio di mercato con la Fiorentina?

Alexandre Lacazette, punta dell’Arsenal, è giunta al termine: secondo il Sun i Gunners non gli prolungheranno il contratto, e dunque l’attaccante si troverebbe sul mercato già nella prossima sessione, quella invernale.

Tra le squadre interessate in Inghilterra ci sarebbe il Newcastle, in Spagna l’Atletico e in Italia il Milan.

E la Fiorentina? La squadra viola resta interessata alla questione, in quanto i lodinesi sono tra le squadre che hanno richiesto il Serbo Vlahovic, e la Fiorentina potrebbe ritrovarsi senza punta. Si prospetta un intreccio di mercato?