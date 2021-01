L’accordo complementare di Parma e Fiorentina per Conti. Ultimi giorni utili anche per Torreira?

E’ alle porte la terza settimana di questo calciomercato invernale, quella nella quale forse per la Fiorentina si muoverà qualcosa anche in entrata: nel mirino c’è sempre un esterno destro, con Andrea Conti che resta uno dei candidati principali. Come riporta Tuttosport però, per il classe ’94 c’è anche il Parma che ha l’accordo con il Milan, la Fiorentina invece ce l’ha con il giocatore, il che rende la situazione complementare ma incompleta per entrambi i club. Il quotidiano parla però anche di Lucas Torreira, mai impiegato praticamente all’Atletico Madrid e pronto ad essere girato altrove dall’Arsenal: in quella zona Prandelli ha perso Duncan e ipotizzare un pressing finale sull’uruguaiano non è da escludere.

