L’accordo segreto tra i Della Valle e Ramadani: Commisso sapeva ma non si vuol piegare all’agente albanese

Vicenda veramente molto intricata quella che riguarda Fali Ramadani e l’accordo segreto stipulato con la vecchia proprietà, con il quale l’agente avrebbe dovuto sistemare sul mercato almeno cinque calciatori della rosa, per rientrare delle ultime somme di denaro prima della cessione. Tra questi, come noto, i vari Milenkovic, Vlahovic e Montiel, tutti nell’orbita della spalla di Corvino e Cognigni. Il vincolo non venne nascosto a Commisso e ai suoi legali, come riportato da Repubblica, ma il neo patron della Fiorentina non ne vuole sapere di scendere a patti con Ramadani: secondo la clausola, un impedimento alla cessione di uno di questi calciatori avrebbe procurato un guadagno in termini di penale allo stesso intermediario. Da New York escludono in generale che il numero uno di Mediacom possa riconoscergli qualunque tipo di cifra ma i dubbi sulla validità di tale contratto restano.

