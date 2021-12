L’acquisto di Boga e i possibili effetti su Muriel: il Milan pensa all’ex Fiorentina

Torna di moda il nome di Luis Muriel per l’attacco del Milan. Secondo quanto riportato da Tuttosport, l’acquisto di Jeremie Boga da parte dell’Atalanta potrebbe avere ripercussioni anche sull’attuale rosa di Gian Piero Gasperini. E il colombiano potrebbe finire sul mercato, in particolar modo nel caso in cui i nerazzurri non dovessero riuscire a cedere Miranchuk.

Il Milan ci sta pensando e sta valutando, consapevole del fatto che comunque non sarebbe un pista semplice da seguire: l’Atalanta non vorrebbe rafforzare una diretta concorrente per la Champions League e inoltre dall’addio dell’ex Fiorentina vorrebbe monetizzare al massimo. In poche parole, difficilmente i nerazzurri accetteranno la proposta di un prestito.