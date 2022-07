“L’acquisto di Mandragora da parte della Fiorentina è stato un duro colpo per i tifosi del Torino. Praet? Juric lo ritiene fondamentale”

Il giornalista di Tuttosport Marco Bonetti ha parlato a Radio Toscana delle vicende di mercato che hanno coinvolto Fiorentina e Torino: “I tifosi granati provano invidia nei confronti della squadra viola per il mercato che sta facendo. Quello di Mandragora è stato un duro colpo per il morale dell’ambiente, mentre credo si tratti di un grande acquisto per la Fiorentina. Quando a Milinkovic-Savic, la trattativa non è andata in porto perché il Torino chiedeva una cifra ritenuta eccessiva dai viola. Fossi un tifoso della Fiorentina comunque preferirei Gollini a Milinkovic-Savic“.

E poi su Praet ha aggiunto: “E’ un giocatore molto intelligente e bravo con i piedi, tanto che Juric ha detto che non ci sono giocatori con le sue caratteristiche. Ogni partita creava due o tre assist o azioni pericolose. Juric ritiene Praet fondamentale per il futuro e ha chiesto la sua permanenza. L’unico problema di questo giocatore è la condizione fisica, per questo ha bisogno di iniziare la preparazione con la squadra con cui giocherà il campionato”.