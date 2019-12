L’acquisto inutile di Zurkowski: la Fiorentina dovrà riflettere anche su di lui

Tra le ultime tracce del mandato di Corvino c’è Szymon Zurkowski, centrocampista acquistato nel gennaio 2019 e arrivato a Firenze solo a giugno, dopo aver terminato la stagione in prestito al Gornik Zabrze. Con Montella il polacco non ha praticamente mai giocato, se non nella tournée americana dove mancava quasi tutta la “vera” squadra ma anche nelle brevi apparizioni ha dato la sensazione di essere calciatore non all’altezza della Fiorentina, o quantomeno non pronto. Ma parliamo di un classe ’97, non di un minorenne, e questo impone determinate riflessioni sull’opportunità di mandarlo almeno in prestito a gennaio. Fin qui si è visto un calciatore impacciato e piuttosto macchinoso fisicamente, di fatto un acquisto inutile per la squadra viola fin qui.