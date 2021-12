L’acuto di Castrovilli: un gol per cancellare le difficoltà e riprendersi la Fiorentina

Tra le note negative della prima parte della stagione c’è Gaetano Castrovilli. Il numero dieci della Fiorentina ha convissuto con mille problemi ed un evidente calo di rendimento al quale non è facile dare spiegazione. Undici partite, di cui soltanto cinque dal 1‘, per un totale di appena 482’ in campo. Con l’attenuante del tremendo infortunio occorso a Marassi contro il Genoa, quando ha sbattuto violentemente contro il palo. Un ko che gli ha tarpato le ali e permesso a Duncan prima e Maleh poi di prendersi la scena nella sua posizione, quella di mezzala sinistra.

Il gol segnato contro il Verona, che è valso il pareggio, potrebbe però sbloccarlo a livello mentale e restituire a Italiano la mezzala di qualità di cui tanto la Fiorentina ha bisogno in determinate partite. Gli ultimi dodici mesi di Castrovilli sono stati molto difficili, nonostante l’estate trionfale vissuta con l’Italia di Mancini. Le aspettative nei confronti del numero dieci sono molto alte: adesso tocca a lui dimostrare sul campo di essere quel giocatore ammirato durante la stagione 2019-20 in grado di riempire gli occhi di tifosi e appassionati con giocate di alto livello.