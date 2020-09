L’addio di Chiesa? Sarebbe rivoluzione (o quasi) per la Fiorentina

E’ la chiave del mercato viola, quella da cui dipendono tutte le altre strategie: sarà una stagione con o senza Federico Chiesa? Per il momento Iachini ci conta e infatti è ripartito con il suo classico 3-5-2 e il numero 25 largo a destra, a tutto campo, in una posizione dove però non esprime al meglio il suo valore. Di fatto Chiesa è l’unico in rosa a poter interpretare quel ruolo a metà tra il quinto di centrocampo e il terzo d’attacco. Ecco perché se dovesse partire lui, interpretare quel tipo di sistema sarebbe complicato. Se la Fiorentina ad esempio andasse su un giocatore come Deulofeu, sarebbe quasi inevitabile passare al tridente o al 4-2-3-1, con lo spagnolo abilissimo davanti ma senza quella capacità polmonare per occupare tutta la fascia. Con i due in mezzo al campo, Castrovilli e Bonaventura scalerebbero nel reparto dei trequartisti mentre Ribery sarebbe libero di agire vicino alle punte anche in posizione centrale. Una piccola rivoluzione insomma.

0 0 vote Article Rating