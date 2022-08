Lady Barak al neo acquisto viola: “Sono così orgogliosa di te, sei il nostro punto di riferimento ideale!” FOTO

Lo sbarco a Firenze di Antonin Barak è stato accompagnato anche dal resto della famiglia, con la moglie Nikola Muzikova in testa. E da lei sono arrivate parole veramente dolci per la nuova tappa in viola del marito:

“Sono così orgogliosa che nostro figlio abbia un padre come te! Gli mostri determinazione e facendo sempre il tuo massimo anche se è dura seguire i tuoi sogni, a prescindere da quali. Resti sereno anche se le persone possono essere rudi con te e porti sempre rispetto agli altri. Sei il punto di riferimento migliore che potremmo desiderare e sono veramente orgogliosa di te! Ti amiamo tanto!”.