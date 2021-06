Lady Castrovilli a FN: “Al momento della chiamata azzurra eravamo con le valigie in mano e non riuscivamo a capire cosa stesse succedendo. Gaetano felice per l’Italia e per…Gattuso”

A poche ore dal vero e proprio inizio delle vacanze estive, il centrocampista della Fiorentina Gaetano Castrovilli ha ricevuto direttamente dalla Capitale, la sorpresa più bella, e inaspettata allo stesso tempo. Pellegrini non ce la fa; e l’Italia, chiamò anche per Castro. Il numero 10 gigliato sarà l’unico calciatore della Fiorentina a rappresentare la nostra nazione in giro per l’Europa e a tal proposito, la redazione di Fiorentinanews.com ha intervistato Rachele Risaliti, miss Italia 2016 e compagna di Castrovilli.

Rachele, può raccontarci il momento esatto quando è arrivata la chiamata azzurra per Gaetano?

“Eravamo a Minervino dai suoi genitori, in un momento di “svago” in realtà, perchè eravamo a fare shopping, ed è arrivata la chiamata della Nazionale. Li per li non riuscivamo a capire cosa stesse succedendo. Poi abbiamo appreso che uno dei ragazzi della Nazionale (Lorenzo Pellegrini ndr) si era fatto male. Ovviamente eravamo dispiaciuti per lui, perchè a nessuno si augura del male. Ma allo stesso tempo c’è stata molta felicità vista la convocazione di Gaetano”.

Inoltre avevate già prenotato le vacanze…

“Eravamo praticamente con le valigie in mano! Dovevamo partire sabato (per le Seychelles), ma dovremo rimandare. Sicuramente la meta non sarà quella, vediamo se riusciremo a recuperare quello che abbiamo “perso” diciamo. Ma la convocazione in Nazionale ci ha resi felicissimi! Abbiamo una vita insieme per viaggiare”.

Lo seguirà a Roma nel percorso dell’Italia ad Euro 2020?

“Sicuramente mi piacerebbe andare a vedere qualche partita anche se oggi non ci sarò. Sto tornando da Minervino Murge per raggiungere i miei genitori al mare. Successivamente tornerò a Firenze e vedremo un po’. Sicuramente stasera guarderò Italia-Turchia in prima fila!”

Rachele, negli ultimi mesi, a livello personale si è “buttata” anche in una nuova avventura professionale giusto?

“Si esatto, “buttata” è probabilmente il termine più giusto vista la pandemia e la situazione globale. Insieme alla mia socia ho aperto un brand di gioielli di lusso che si chiama Erresse. Mi auguro di raggiungere gli obiettivi che mi sono prefissata”.

Chiudiamo con una parentesi viola. Gaetano è rimasto soddisfatto dell’arrivo di Gattuso?

“Diciamo che non sta a me parlare di questo (ride ndr). Ma era contento”.