Lady Castrovilli: “Gaetano a casa è un “pagliaccio”, come lo chiama la sua famiglia. Spero che riesca a far brillare la numero 10 se un giorno dovesse portarla…” Le FOTO della bella Rachele Risaliti

In una lunga intervista concessa a Toscana Tv, Rachele Risaliti, fidanzata del talento gigliato Gaetano Castrovilli ha parlato anche del futuro del centrocampista raccontando anche alcuni retroscena “intimi” del gioiellino viola: “In giro per Firenze al momento fermano più lui di me, ma va bene così (ride ndr). In questa quarantena ho cercato di seguire gli allenamenti di Gaetano anche se in modo più soft perchè non avrei potuto reggere i suoi ritmi. Castrovilli in casa? Gaetano a casa è un “pagliaccio” come lo chiama la sua famiglia. Inizia a sorridere la mattina e va a dormire con il sorriso. Cerca di aiutarmi nel limite del possibile e ognuno ha i suoi compiti in casa. Numero 10? Io gli auguro il meglio. So l’importanza del numero 10 a Firenze e ovviamente mi piacerebbe vederlo con quella maglia. Spero che riesca a far brillare il numero 10 della Fiorentina se dovesse accadere”.

Alcune foto di Rachele Risaliti, compagna di Castrovilli e miss Italia 2016: