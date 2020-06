Lady Castrovilli: “La Fiorentina per me va oltre Gaetano. Lui simbolo viola? Vediamo, io gli auguro il meglio e lo supporterò sempre”

Intervistata da Toscana Tv, ha parlato del ritorno alla normalità ma anche del suo rapporto con i colori viola Rachele Risaliti, miss Italia 2016 e attuale compagna del centrocampista viola Gaetano Castrovilli: “Abbiamo ripreso la routine di sempre, più lui che io dato che la Fiorentina è ripartita con gli allenamenti. Io sto cercando di riniziare a lavorare, anche se so che è un percorso molto lungo perchè il mio campo sarà l’ultimo a riprendere. Calcio in casa? No, diciamo che non ci capita spesso di parlarne, anche perchè il lavoro è una cosa la “famiglia” un’altra. Sono tifosa e anzi, la mia famiglia è tifosa dai tempi dei miei nonni. La passione per la Fiorentina e i colori viola risale a tanti anni indietro, lo ha trasmesso mio nonno a mia mamma e lei a me. La Fiorentina per me va oltre Gaetano. Castrovilli simbolo della Fiorentina? Come dico sempre a lui, lo supporterò sempre e gli auguro il meglio, vediamo”.

