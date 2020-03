Arrivano reazioni più che furiose anche dalle famiglie dei calciatori viola, dopo le positività emerse nelle ultime ore. In particolare su Instagram c’è lo sfogo di Carola Neri, compagna del difensore viola Ceccherini: “Bene ora ci tocca un bel tampone a tutti!!! Perché il calcio non si doveva fermare eh!!! Complimenti. I ragazzi sono forti, è vero, ma esistono le famiglie, non siamo tutti asintomatici!”.