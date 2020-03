Sull’argomento Coronavirus, Carola Neri, fidanzata e presto moglie del difensore viola Federico Ceccherini ha sbottato così su Instagram: “La cosa comunque per me più triste in tutto questo marasma è quanto emerge dalle nostre generazioni. Vedo ingnoranza e superficialità a livelli cosmici ovunque. E’ triste e spaventoso. Sto in casa da settimane, aspettiamo che ritorni la quiete”.