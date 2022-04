Lady Iervolino: “La vittoria contro la Fiorentina? Mi sto commuovendo di nuovo. Non potevo credere che ci fosse qualcosa che mi facesse emozionare oltre ai miei figli”

La moglie del proprietario della Salernitana, Chiara Giugliano, alias Lady Iervolino, in un’intervista rilasciata a Il Mattino, ha espresso la sua gioia per la vittoria conseguita contro la Fiorentina: “Mi sto commuovendo di nuovo…Io non potevo credere che ci fosse qualcosa che mi facesse emozionare oltre ai miei figli. Avevo gli occhi pervasi dalle lacrime e da una gioia inaspettata che mi ha riempito il cuore”.

Poi ha aggiunto: “Il primo istinto, dopo quegli interminabili quattro minuti di recupero, è stato condividere questa gioia con mio marito. Senza di lui allo stadio mi sentivo con un arto in meno. Danilo era dispiaciutissimo per non aver potuto condividere questi momenti insieme alla squadra e ai tifosi. Ma felicissimo per la vittoria”.