Lady Rugani allontana il difensore dalla Fiorentina: “Ci sono buoni propositi per rimanere alla Juventus”

In passato era emersa l’ipotesi di Daniele Rugani come pedina di scambio offerta dalla Juventus alla Fiorentina per arrivare a Vlahovic. Idea già tramontata, ma non è da escludere che il difensore possa rientrare nelle mire viola.

Ad allontanarlo dall’Arno però ci ha pensato indirettamente la compagna del giocatore, Michela Persico, che ha parlato così a Radio Bianconera: “Vedremo cosa succederà, ma ci sono buoni propositi per rimanere a Torino. Daniele si sta allenando ed è pimpante, pronto per far bene quest’anno. Si sente un po’ con tutti gli altri juventini. È stato un anno molto intenso e impegnativo prima in Francia e poi a Cagliari”.