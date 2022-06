L’affanno per Gollini, le difficoltà su Vicario e allora la Fiorentina rilancia… Terracciano. Ecco il possibile dualismo

Sembrava quasi scontato che la Fiorentina, dopo aver giocato tutta la scorsa stagione con un vice diventato titolare, andasse a cercare un nuovo portiere titolare. La realtà dei fatti, scrive La Nazione, però parla di difficoltà su qualunque situazione richieda impiego di risorse economiche e allora ecco che per Golllini si è andati in difficoltà dato che il Monza per lui offrirebbe soldi e non un prestito con diritto di riscatto. E che dire di Vicario: dopo il riscatto dell’Empoli servono almeno 13 milioni per lui. Su Cragno infine il pressing principale è quello del Torino, che non a caso cederebbe in prestito Milinkovic-Savic. Per questo l’idea che matura è quella che tutto sommato Terracciano da titolare non sia così male, un po’ come la volpe con l’uva ma… tant’è.