L’affare Dragowski ha aperto il dialogo tra Fiorentina e Spezia. Tre pezzi che destano l’interesse di Gotti

L’affare Dragowski (il portiere polacco tra l’altro ha esordito positivamente contro l’Empoli) ha aperto il dialogo tra la Fiorentina e lo Spezia, ha fatto da apripista per altre possibili operazioni.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, i viola hanno offerto Benassi ai liguri, ma è un nome che non ha riscosso particolare successo.

Ci sono però tre pezzi, tre giocatori che piacerebbero e che destano l’interesse dell’allenatore degli aquilotti, Gotti. Sono il difensore Ranieri e i due centrocampisti Duncan e Zurkowski.

Per Ranieri non ci sono problemi a trattare da parte della Fiorentina, perché è un elemento che deve essere piazzato altrove. Diverso il discorso per i centrocampisti, con Duncan che dovrebbe rimanere in rosa, mentre per Zurkowski la situazione è in divenire.