L’affondo dell’Arsenal per Vlahovic: pronta una cifra monstre per la Fiorentina. Tiepida apertura dell’entourage, ma l’attaccante non cambia idea

Si stringe il cerchio attorno a Dusan Vlahovic. L’attaccante della Fiorentina è nel mirino di diverse squadre, italiane e no, ma ce ne sarebbe una pronta a fare follie per acquistare il serbo. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l’Arsenal starebbe valutando di presentarsi alla scrivania della dirigenza viola con in mano un’offerta da ottantacinque milioni di euro.

Dall’entourage del giocatore trapela che qualcuno sarebbe anche disposto a mettersi al tavolo con i Gunners, dopo averne parlato con la Fiorentina. Ma per il momento, Vlahovic non sembra sentire ragioni. Niente Arsenal e possibilmente niente addio a gennaio. Le intenzioni del serbo non sono cambiate, almeno per ora: rimanere in riva all’Arno fino a giugno per poi scegliere la propria destinazione.