Lafont: A fine stagione il suo ritorno alla Fiorentina, ma sarà solo una breve parentesi. Un altro assegno circolare per il club viola

Due club sono già pronti a metterlo sotto contratto. Il Nantes vorrebbe tenerlo ma il portiere vuole andare in una società più ambiziosa

Il rendimento di Alban Lafont è una delle poche note liete in questa stagione per il Nantes. Le parate del portiere ancora di proprietà della Fiorentina, lo hanno posto all’attenzione del selezionatore della nazionale francese e anche a quella di altre società.

Al termine di questo campionato Lafont tornerà a Firenze, ma sarà solo una breve parentesi per lui. Il club viola sta puntando decisamente su Dragowski e non cambierà rotta da questo punto di vista. Ed ecco che il transalpino si trasformerà dunque in un altro assegno circolare per la società.

Due club in particolare si sono già interessati a lui: L’Olympique Marsiglia e il Newcastle. La prima è sicuramente la pista più calda, perché l’OM sta cercando un successore di Mandanda, ormai giunto alla soglia dei 35 anni.