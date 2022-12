Lafont chiude l’anno con un clean sheet e con un gesto… alla Pagliuca – FOTO E VIDEO

Mentre in casa Fiorentina si discute sul dal farsi per quanto riguarda il ruolo di vice-Terracciano, lontano dall’Italia c’è un portiere che dopo l’esperienza viola ha finalmente trovato la sua strada. Stiamo parlando di Alban Lafont, ormai un punto fermo del Nantes che si sta mettendo in luce a suon di buone prestazioni nonostante la classifica complicata.

Nell’ultima gara del 2022 il Nantes ha strappato uno 0-0 sul campo del Troyes anche per merito di Lafont, autori di alcuni interventi provvidenziali. L’ex Fiorentina è stato anche fortunato visto che gli avversari hanno colpito una traversa nel primo tempo. Nel finale, invece, Lafont ha effettuata una parata con l’aiuto del palo, andandolo poi a baciare come fece Pagliuca nella finale di USA ’94.