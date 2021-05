Lafont e Lirola compagni di squadra per la prossima stagione? I dettagli

Secondo i media francesi l’Olympique Marsiglia, club nel quale sta giocando attualmente in prestito il terzino di proprietà viola Pol Lirola, sarebbe alla ricerca di un portiere per la prossima stagione. Le voci di mercato riferiscono che i contatti sarebbero stati avviati direttamente con Alban Lafont in forza al Nantes. La società transalpina poche settimane fa ha infatti sorpreso tutti revocando la possibilità di acquistare il suo prestito (7,5 milioni di euro) dalla Fiorentina.

Lafont, vincolato al suo club fino al 2024, potrebbe quindi cambiare maglia e andare a giocare insieme a Lirola. Quest’ultimo sembra infatti intenzionato a rimanere a Marsiglia anche per il prossimo anno se il prestito venisse poi rinnovato. Per il portiere francese resta però da definire bene quali possono essere le possibilità di un trasferimento dati gli alti costi della trattativa.