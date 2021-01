Lafont, futuro nebuloso. La crisi Nantes lo spinge alla Fiorentina…ma per ripartire subito

Il futuro di Alban Lafont sembra sempre più nebuloso. Il prestito biennale al Nantes da parte della Fiorentina terminerà nel giugno prossimo e il club transalpino non ha i soldi per poter effettuare il riscatto a fine stagione.

Della situazione del portiere se ne occupa stamani La Nazione che riferisce il fatto che lo stesso Nantes sta scontando le conseguenze dei mancati pagamenti dei diritti tv da parte di Mediapro alle società della Ligue 1, una scelta – quella operata dal gruppo audiovisivo – che ha messo in ginocchio numerosi club.

Lafont dunque sembra essere destinato a tornare a Firenze per poi però ripartire subito. Stando a quanto raccolto da Fiorentinanews.com, la sua intenzione per la prossima stagione è quella di poter giocare per una squadra che abbia la ribalta delle coppe europee. In particolare il suo sogno sarebbe quello di esordire in Champions League. La scorsa estate si vociferava addirittura di un interessamento del Real Madrid nei suoi confronti.