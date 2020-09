Lafont incassa due reti e il suo Nantes conosce la prima sconfitta stagionale… contro un ex Fiorentina

Pomeriggio negativo per Alban Lafont. Il portiere di proprietà della Fiorentina ha infatti incassato la prima sconfitta della stagione, in casa del Monaco. Il suo Nantes ha perso 2-1, andando in svantaggio dopo cinque minuti e subendo poi il gol della sconfitta a venticinque minuti dalla fine, dopo che era riuscito a pareggiare. Durante il match passerella anche per l’ex viola Jovetic, che è entrato al 90esimo nelle fila del Monaco.

