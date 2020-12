Lafont “Non mi manca l’Italia, tornare alla Fiorentina non è un mio obiettivo

Proprio nel giorno dell’arrivo a Nantes di Raymond Domenech, il portiere di proprietà della Fiorentina Alban Lafont ha rilasciato una lunga intervista al portale francese Ouest-France. il Classe 2000 ha avuto modo di tornare a parlare della sua esperienza in maglia viola e delle possibilità di un suo ritorno in Serie A. Queste le sue parole: “Al momento non so cosa succederà. Ne discuteremo con la dirigenza, chi mi consiglia per vedere cosa è meglio per me. Per ora, il mio obiettivo è il calcio e la mia stagione. Vedremo a tempo debito. Se mi manca l’Italia? Non mi manca (ride, ndr). Tornarci potrebbe essere un’opzione perché appartengo ancora alla Fiorentina, ma non è un obiettivo tornarci. Mi trovo molto bene qui. Cosa mi aspetto quest’anno dal Nantes? I giocatori e lo staff hanno molte ambizioni, quindi anche questa può essere un’opzione. Ma non ho una risposta a questo”.

