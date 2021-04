Lafont: “Ora dovrò ricambiare il Nantes giorno dopo giorno. Tanta voglia di aiutare il gruppo e salire al vertice”

Alban Lafont, portiere del Nantes, ad oggi ex portiere della Fiorentina, dopo l’ufficialità del suo riscatto da parte della società francese ha rilasciato alcune dichiarazioni al sito ufficiale del club: “È una vera prova di fiducia e sono molto contento di vedere il Nantes esercitare questa opzione di acquisto. È segno che sto facendo un buon lavoro e che il club conta su di me. È il mio turno di ricambiare dimostrando un po’ di più ogni giorno in campo. L’allenatore mi ha recentemente nominato capitano della squadra e questo prolungamento supplementare va in quella direzione. Spero veramente che il meglio debba ancora arrivare. Oggi l’idea è di portare la mia esperienza, quella che ho acquisito in tutti questi anni soprattutto qui a Nantes. Ho veramente voglia di aiutare il gruppo ad andare salire al vertice”.