L’agente di Deulofeu non ha dubbi: “E’ perfetto per Spalletti e vuole giocare la Champions”

Si allontana sempre più da Firenze il sogno Deulofeu. L’attaccante dell’Udinese, esploso nell’ultima stagione in terra friulana, è ormai futuro sposo del Napoli. Il suo stesso agente, Albert Botines, ha dichiarato a Radio Kiss Kiss cosa piacerebbe fare al fantasista spagnolo:

“Gerard non è un trequartista, ma un numero 10, per questo sarebbe perfetto per Spalletti alle spalle di Osimhen. Una seconda punta che potrebbe esaltarsi a Napoli. Gli piacerebbe giocare lì e ci andrebbe anche di corsa, perché ha voglia di disputare la Champions League“.