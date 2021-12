L’agente di Ikoné sarà a Firenze nelle prossime ore per definire gli ultimi dettagli dell’affare

Secondo quanto riportato dal giornalista francese Santi Aouna su Twitter, oggi l’agente di Jonathan Ikoné Andy Bara sarà a Firenze per definire gli ultimi dettagli dell’affare che porterà l’attaccante del Lille a vestire la maglia viola. Confermate anche le cifre anche se, secondo il giornalista, ci sarebbero dei bonus in più: 15 milioni più 6 milioni di bonus e una percentuale sulla rivendita per il Lille.

AGGIORNAMENTO: Secondo quanto appreso da Fiorentinanews.com l’agente Andy Bara sarà a Firenze tra domani e venerdì. Non cambia di fatto niente: l’affare è in dirittura d’arrivo