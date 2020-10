L’aggiornamento su Pezzella: Oggi la visita alla caviglia

Arrivano aggiornamenti sulle condizioni di German Pezzella, uscito nel primo tempo di ieri per il riacutizzarsi del problema alla caviglia. Nella giornata di oggi il capitano della Fiorentina si è sottoposto a dei controlli medici più approfonditi per verificare lo stato dell’infortunio.

L’argentino soffre di questo problema dall’amichevole del 12 settembre contro la Reggiana, a causa di un colpo subito da un avversario. Da lì Pezzella ha saltato le prime tre partite di campionato, per poi tornare dal 1′ contro lo Spezia. Ma nel secondo tempo della sfida con i liguri è stato costretto a chiedere il cambio per i dolori alla caviglia. Lo stesso è successo ieri: un problema non di poco conto per Iachini, che spera di averlo a disposizione per la trasferta di domenica contro la Roma.