L’aggiornamento su Pulgar: Ecco le sue condizioni

La Fiorentina rischia di dover rinunciare anche a Erick Pulgar per l’esordio in campionato contro il Torino, in programma domani al Franchi alle ore 18.

Il centrocampista cileno, infatti, sta lavorando ancora a parte e non si è riunito ai compagni di squadra. L’ex Bologna, dopo il via libera ricevuto in seguito al risultato negativo del secondo tampone il 7 settembre, non ha ancora recuperato la condizione ideale e probabilmente domani non potrà essere convocato da mister Iachini.

Oltre a Pulgar, l’allenatore della Fiorentina deve rinunciare anche allo squalificato Amrabat. Sono dunque quattro i centrocampisti a disposizione: Duncan, Castrovilli e i due acquisti Bonaventura e Borja Valero.