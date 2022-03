L’AIC nomina Abraham miglior giocatore del mese di marzo. Ma sul podio c’è anche un centrocampista della Fiorentina

Come da tradizione, l’AIC (Associazione Italiana Calciatori) ha nominato il miglior giocatore del mese. Per quanto riguarda marzo a vincere è stato l’attaccante della Roma Tammy Abraham, ma c’è una bella notizia anche per i tifosi della Fiorentina.

Il bomber giallorosso, infatti, ha dovuto superare la concorrenza di Lucas Torreira. Il centrocampista della Fiorentina, decisamente in forma con tanto di gol a Bologna e Inter, si è piazzato sul podio rimediando quindi un gran bel riconoscimento personale. Difficile prevalere su un attaccante come Abraham, che più volte ha salvato la Roma con le sue reti, ma questo risultato dimostra quanto Torreira stia facendo bene e quanto sia decisivo per la Fiorentina.