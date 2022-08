L’Ajax attende proposta definitiva per Schuurs. Occhio alle sorprese sudamericane

Tutti in attesa. La Fiorentina delle mosse di Milenkoivc, l’Ajax della proposta definitiva dei viola per Schuurs. Ma evidentemente il centrale olandese non è l’unico candidato per il dopo Nikola (sempre se ci sarà)

La Nazione scrive che la tentazione di ritentare la via del prestito di Kumbulla (Roma) è forte e che le sorprese in questa vicenda potrebbero arrivare dal mercato sudamericano.

Occhio dunque alle mosse che Barone e Pradè potrebbero aver programmato nell’attesa di ricevere la proposta giusta per Milenkovic.