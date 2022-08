L’Ajax cambia idea su Schuurs: adesso potrebbe cederlo solo in caso di offerte irrinunciabili

Tra i nomi accostati alla Fiorentina per rinforzare la difesa, soprattutto in caso di addio di Milenkovic, c’è quello di Perr Schuurs. L’olandese ha molto mercato in Italia, con anche Bologna e Torino che sembrano sulle sue tracce.

Secondo quando riportato dal De Telegraaf, però, l’Ajax non avrebbe alcuna fretta di venderlo. Anzi, in casa dei lanceri sta maturando addirittura l’idea di tenerlo a meno di offerte irrinunciabili. Bisognerebbe però convincere Schuurs, che invece vuole cambiare aria per misurarsi con altre realtà. La Fiorentina potrebbe essere una di queste, ma sarà difficile saperne di più finché non sarà chiaro il futuro di Milenkovic.