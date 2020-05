Lakti: “Con la Fiorentina ho un legame fortissimo dopo undici anni di settore giovanile. Ecco il mio sogno in maglia viola…”

Il centrocampista della Fiorentina in prestito al Gubbio Erald Lakti ha parlato al canale mediatico del club umbro: “Quarantena? Adesso con l’inizio della Fase 2 mi alleno con mio fratello e un mio amico in un parco qui vicino, sempre seguendo il programma del prof, ma la routine non è cambiata molto rispetto a qualche mese fa. Fiorentina? Ci sono arrivato a 9 anni, lo scorso anno ho concluso il settore giovanile viola da capitano con la vittoria della Coppa Italia: è stato davvero emozionante. Ritiro a Moena e in America? Finita la scorsa stagione, mi ricordo che ero molto impegnato anche perché avevo gli esami. Poi ho ricevuto la chiamata del team manager che mi ha comunicato la convocazione: ero molto soddisfatto anche perché era la mia prima volta. Altra emozione la tournée americana, ho giocato tre gare con la prima squadra e ho scambiato la maglia con Xhaka. Ma è stata bella anche la panchina lo scorso anno nel decisivo match contro il Genoa dove siamo riusciti a pareggiare e a salvare la squadra davanti a uno stadio pieno. Il mio sogno? Resta quello di esordire con la maglia della Fiorentina in Serie A, dopo 11 anni di settore giovanile”.

0 0 vote Article Rating