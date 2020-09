Lakti riparte dalla Serie C: ecco dove giocherà l’anno prossimo il centrocampista di proprietà della Fiorentina

Non tornerà al Gubbio Erald Lakti, centrocampista classe 2000 di proprietà della Fiorentina. Secondo tuttomercatoweb il giocatore, rientrato a giugno dal prestito in Umbria, ha raggiunto l’accordo per trasferirsi in prestito al Renate. Nelle prossime ore è atteso il comunicato ufficiale.

