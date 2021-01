L’all-in di Nardella sul Franchi: E ora Commisso che fa?

La conferenza stampa di ieri del sindaco Nardella sul futuro dell’Artemio Franchi ha segnato un punto di non ritorno. Il primo cittadino di Firenze ha svelato le sue carte per il futuro, assumendosi tutti la responsabilità per l’impianto cittadino. Nei prossimi giorni incontrerà Rocco Commisso per spiegargli a quattr’occhi quali sono le sue intenzioni: da valutare quale sarà la risposta del presidente della Fiorentina, per cui il capitolo Franchi è da considerarsi chiuso dopo la lettera di risposta da parte del MiBact.

Se così fosse confermato, il tycoon italoamericano potrebbe decidere di affondare il colpo su Campi Bisenzio e acquistare i terreni opzionati qualche mese fa. La questione legata allo stadio della Fiorentina è aperta ormai da diversi anni, ma all’orizzonte non sembra esserci alcun tipo di conclusione. A meno che Commisso non decida di assecondare l’all-in di Nardella e tornare a puntare con forza sul Franchi.