L’allenatore del River Plate telefona a Suarez: “Non dipende da noi”

Marcelo Gallardo, allenatore del River Plate, le sta provando di tutte per portarsi in rosa Luis Saurez. Il tecnico dei Millionarios ha infatti ammesso in conferenza stampa di aver contattato Luis Suarez per sapere quali sono le sue intenzioni per il prossimo anno. Ecco cosa ha dichiarato ai media:

“Ho contattato Luis per sapere cosa avrebbe fatto nella sua vita e se stesse pensando ad un trasferimento nel calcio argentino. Questo però non dipende da noi, bisogna aspettare e vedere quali possibilità ci sono quando il giocatore avrà analizzato ogni situazione“.

Suarez non rinnoverà il contratto con l’Atletico Madrid e le ipotesi per il suo futuro non sono poche. In Italia, Atalanta e Fiorentina sognano il colpo che la scorsa estate non riuscì alla Juventus.