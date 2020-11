L’allievo sfida il maestro

È stato uno dei suoi idoli. E il primo allenatore che ha creduto nel suo talento. Patrick Cutrone come scrive La Gazzetta dello Sport, domenica a mezzogiorno ritrova Superpippo Inzaghi. Un modello, un maestro. L’attuale tecnico del Benevento, ai tempi in cui guidava la Primavera rossonera, puntò sul giovanissimo Patrick. “Lo feci giocare –ha più volte raccontato- quando era ancora in età da categoria Allievi. Si vedeva che aveva il fiuto del gol”. Anche Patrick ha sempre speso parole come il miele per il suo mito. “Inzaghi è sempre stato Inzaghi. Il mio modello. Anche se mi è sempre piaciuto tanto anche Morata”.

