L’allievo sfida il maestro: Ribery prepara lo sgambetto alla Fiorentina, Vlahovic non ha intenzione di fermarsi

È tutto pronto per il ritorno a Firenze di Franck Ribery, che sarà di scena domani al Franchi contro la Fiorentina. Una partita importante per il francese, che farà di tutto anche per dare qualche rimpianto alla dirigenza viola che soltanto qualche mese fa ha deciso di non rinnovargli il contratto appena scaduto.

Sul campo Ribery incontrerà Dusan Vlahovic, che nella passata stagione è cresciuto molto grazie anche al lavoro da mentore dell’ex Bayern Monaco. Il serbo andrà alla caccia del gol numero 14 in questa Serie A e di un ulteriore successo che contribuirebbe ad accrescere le ambizioni europee della Fiorentina di Italiano.