Sul punto di essere contro-riscattato, dopo il riscatto da parte dell’Alessandria, Edoardo Pierozzi è seguito da molti club di Serie B, campionato in cui si è già messo in mostra con il club piemontese la scorsa stagione. La Fiorentina potrebbe rientrare a breve in possesso del suo cartellino, per poi rimandarlo a giocare in prestito: su di lui ora c’è la Reggina ma anche il Benevento, candidato alla promozione nel passato torneo.