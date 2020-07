L’alter ego a De Rossi arriva sempre da Verona e sarebbe un bel supporto per Amrabat

Secondo forse solo all’Atalanta per il ritmo messo in campo, il Verona di Ivan Juric è sicuramente la sorpresa principale di questa Serie A: inevitabile che il tecnico croato abbia attirato l’attenzione, anche della Fiorentina. Aldilà della suggestione De Rossi, tutta da confermare, c’è proprio lui sul podio dei desideri del patron Commisso: come riporta Tuttosport, Juric rappresenta l’alternativa più concreta al momento. Per altro dopo aver acquistato Amrabat la società viola avrebbe modo di dare continuità alle prestazioni del marocchino importando anche lo stile di gioco del suo attuale tecnico.

