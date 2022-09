“L’alternanza in attacco è nociva, con la pausa per il Mondiale il turnover non serve. Commisso? L’ho visto pieno di entusiasmo”

L’ex calciatore della Fiorentina Paolo Monelli ha parlato a TMW Radio: “In quanto ex attaccante posso garantirvi che l’alternanza non aiuta a trovare continuità e prestazioni, e questo vale sia per Cabral sia per Jovic. La Fiorentina ha perso tanto con Vlahovic e Torreira, lo dimostrano gli esperimenti di Italiano come Kouame punta centrale. Commisso? Lo vedo pieno di entusiasmo, e non sottovaluterei il Viola Park. Strutture come quelle servono per fare il salto di qualità”.

E poi ha aggiunto: “La Conference League è pur sempre una competizione europea, ma per giocarla bisogna avere una rosa attrezzata. Bisogna comunque ricordare l’anomalia di questo campionato, personalmente credo che andrebbero fatti giocare sempre i titolari dato che a novembre ci si fermerà. Sottil? Sono rari i giocatori che saltano l’uomo come lui, mi piace tanto. Barak? Mi auguro possa essere decisivo come lo è stato a Verona. Va sfruttato dalla trequarti in su, perché è molto forte tecnicamente”.