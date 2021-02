L’alternativa…francese a Franck Ribery

In caso di permanenza ai box di Franck Ribery ad affiancare Vlahovic potrebbe essere di nuovo Eysseric, come accaduto nell’ultima sfida di serie A. Prandelli del resto, come ha ripetuto più volte a parole e come ha dimostrato nei fatti, non ha intenzione di schierare le due punte dal fischio d’inizio e quindi Kouame partirà dalla panchina, Callejon è indietro nelle gerarchie e Kokorin non è pronto per un posto da titolare, anche se potrebbe essere utile in corso di partita. Al di là della soluzione tecnica, la questione centrale è che per Cesare Prandelli l’assenza di FR7 arriva come una tegola in un momento tanto delicato della stagione con una classifica da migliorare e un cammino da raddrizzare. Senza Ribery la Fiorentina perde il talento in campo, l’uomo capace di dare una svolta con un semplice guizzo e soprattuto il leader in grado di trascinare i compagni sul rettangolo verde così come nello spogliatoio. A riportarlo è il Corriere dello Sport.

0 0 vote Article Rating